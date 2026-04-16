RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
"Миллиарды идут на убийства": Папа Римский сделал жесткое заявление после критики от Трампа

16:17 16.04.2026 Чт
2 мин
Понтифик подчеркнул, что мир "разоряется горсткой тиранов"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV раскритиковал "тиранов", которые тратят "миллиарды на убийства и разрушения", после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Папа Римский выступил с резкой критикой лидеров, которые тратят миллиарды на войны, и заявил, что мир "разоряется горсткой тиранов".

Лев XIV также раскритиковал лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войн, и призвал к "решительной смене курса".

"Хозяева войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а вот чтобы отстроить - часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, а ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, 12 апреля Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social резкое сообщение в адрес Папы Римского Льва XIV. Он назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

Сам Папа Лев XIV отреагировал сдержанно. Понтифик заявил, что не боится давления из Белого дома и будет продолжать выступать против войны.

Отметим, премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично осудила слова американского президента. Она назвала высказывания Трампа в адрес Святого Отца "неприемлемыми" и подчеркнула, что Папа имеет полное право призывать к миру и осуждать любую войну.

Ранее, 29 марта Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны и имеют "руки, полные крови". Его слова прозвучали на фоне того, что война с Ираном вошла во второй месяц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
