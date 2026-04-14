Венс спробував виправдати Трампа за критику в бік Папи Римського

08:46 14.04.2026 Вт
2 хв
Слова Трампа про Папу були жартом?
aimg Олена Чупровська
Венс спробував виправдати Трампа за критику в бік Папи Римського Фото: Скандал Трампа з Папою Римським: у Білому домі дали несподіване пояснення (Getty Images)

У США спробували виправдати Дональда Трампа за скандальний допис про Ватикан. Зокрема, віце-президент Джей Ді Венс назвав його жартом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Венс сказав в етері програми Special Report на телеканалі Fox News.

"Нефільтроване" спілкування як стиль

Венс виступив на захист того, як адміністрація Трампа спілкується з громадськістю. За його словами, публікації президента у соцмережах - це "нефільтрований" спосіб донести позицію до людей напряму, без посередників.

Допис Трампа про Папу Лева XIV Венс охарактеризував як жарт і не побачив у ньому нічого образливого.

Імміграція: поступок не буде

Щодо критики з боку понтифіка - Венс дав чітку відповідь: США не змінять свою імміграційну політику під зовнішнім тиском.

За його словами, адміністрація ухвалює рішення, виходячи з інтересів американських громадян, а не з огляду на зауваження іноземних лідерів, включно з главою Католицької Церкви.

Що цьому передувало

Нагадаємо, скандал розгорівся 12 квітня, коли президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social різкий допис на адресу Папи Римського Лева XIV.

Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці", а також заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий дати Ірану ядерну зброю".

Тим часом сам Папа Лев XIV відреагував стримано. Як повідомляло РБК-Україна, понтифік заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни.

А ось прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента.

Вона назвала висловлювання Трампа на адресу Святого Отця "неприйнятними" і наголосила, що Папа має повне право закликати до миру та засуджувати будь-яку війну.

Голова НБУ спрогнозував прискорення інфляції через війну на Близькому Сході
Голова НБУ спрогнозував прискорення інфляції через війну на Близькому Сході
