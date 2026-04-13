Папа Римський відповів Трампу після його звинувачень
Папа Римський Лев XIV відреагував на різку критику президента США Дональда Трампа, заявивши, що продовжить висловлюватися щодо війни в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Ватикану, яку наводить CNN.
Лев відповів, що не хоче вступати в дебати з Трампом, але продовжуватиме виступати проти війни.
"Я не буду вступати у дебати. Речі, про які я кажу, не задумуються як атака проти когось. Запрошую усіх людей шукати шляхи для побудови мостів до миру й примирення, шукати способи уникати війни завжди, коли це можливо", - сказав понтифік.
Святіший Отець запевнив, що не боїться тиску з боку президента Сполучених Штатів. Він продовжуватиме поширювати основні меседжі.
"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся гучно озвучувати послання Євангелія - для чого, як я вважаю, я тут і є, для чого є церква. Ми не політики, ми не займаємося зовнішньою політикою з такою ж перспективною, як він можливо це розуміє", - заявив Папа Римський.
Що передувало
Нагадаємо, ввечері у неділю 12 квітня президент США Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".
У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок (дати Ірану) володіти ядерною зброєю".
Також президент США приписав собі обрання Лева.
Останнім часом понтифік виступав із засудженням ескалації конфлікту на Близькому Сході та закликав політиків сісти за стіл переговорів, "а не за стіл, де ухвалюються рішення про смертоносні дії".
Зокрема, 29 березня Лев XIV сказав, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни і мають "руки, повні крові".
Це була незвично жорстка заява на тлі того, що війна з Іраном увійшла у другий місяць.