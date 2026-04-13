Папа Римський відповів Трампу після його звинувачень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Ватикану, яку наводить CNN .

Лев відповів, що не хоче вступати в дебати з Трампом, але продовжуватиме виступати проти війни.

"Я не буду вступати у дебати. Речі, про які я кажу, не задумуються як атака проти когось. Запрошую усіх людей шукати шляхи для побудови мостів до миру й примирення, шукати способи уникати війни завжди, коли це можливо", - сказав понтифік.

Святіший Отець запевнив, що не боїться тиску з боку президента Сполучених Штатів. Він продовжуватиме поширювати основні меседжі.

"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся гучно озвучувати послання Євангелія - для чого, як я вважаю, я тут і є, для чого є церква. Ми не політики, ми не займаємося зовнішньою політикою з такою ж перспективною, як він можливо це розуміє", - заявив Папа Римський.