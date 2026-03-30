Папа Лев XIV звернувся з жорсткою заявою до світових лідерів, які ведуть війни

07:30 30.03.2026 Пн
3 хв
Понтифік заявив, що Ісус не чує молитов тих лідерів, у яких "руки в крові"
aimg Маловічко Юлія
Папа Лев XIV звернувся з жорсткою заявою до світових лідерів, які ведуть війни Фото: Папа Лев XIV (Getty Images)

Папа Римський Лев XIV заявив у неділю, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни і мають "руки, повні крові". Це була незвично жорстка заява на тлі того, що війна з Іраном увійшла у другий місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Папа Римський виступив з несподіваною вимогою до священників: до чого тут ШІ

Звертаючись до десятків тисяч людей на площі Святого Петра під час Вербної неділі - свята, яке відкриває Страсний тиждень перед Великоднем для 1,4 млрд католиків - понтифік назвав конфлікт "жахливим" і заявив, що Ісуса не можна використовувати для виправдання війни.

"Це наш Бог: Ісус, Цар миру, який відкидає війну, якого ніхто не може використати, щоб виправдати війну", - сказав Лев XIV .

Він додав, посилаючись на Біблію, що Ісус "не слухає молитви тих, хто веде війну, а відкидає їх".

"Хоч ви і підносите багато молитов, Я не слухатиму - ваші руки повні крові", - процитував Лев XIV святе писання.

Заяви понтифіка про Іран

Папа Римський звісно не назвав конкретних світових лідерів, однак останніми тижнями він дедалі більше критикує війну з Іраном.

Під час звернення наприкінці меси він висловив жаль, що християни на Близькому Сході "страждають від наслідків жахливого конфлікту" і можуть не мати змоги відсвяткувати Великдень.

Понтифік, який зазвичай ретельно добирає слова, неодноразово закликав до негайного припинення вогню і раніше заявляв, що авіаудари є невибірковими і мають бути заборонені.

У своїй проповіді глава католиків також згадав біблійний епізод, коли Ісус перед арештом зупинив свого учня, який вдарив мечем людину, що прийшла його затримати.

"Ісус не озброювався, не захищався і не вів жодної війни. Він відкрив лагідне обличчя Бога, який завжди відкидає насильство. Замість того, щоб рятувати себе, він дозволив прибити себе до хреста", - підсумував Папа Лев XIV .

Християнська риторика для війни

Reuters зазначає, що деякі американські посадовці використовували християнську риторику для виправдання спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану, які почалися 28 лютого і спричинили розширення війни.

Міністр оборони США Піт Гегсет, який проводить християнські молитовні заходи в Пентагоні, під час однієї з таких служб молився за "переважну силу насильства" проти ворогів, які "не заслуговують на милосердя".

Нагадаємо, що у січні Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, зазначивши гуманітарні наслідки для мирного населення.

Незадовго після цього понтифік проявив солідарність з українським народом та відіслав до України гуманітарну допомогу, до якої входили, зокрема, ліки та генератори.

Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану США, - Трамп
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни