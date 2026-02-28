Мікрочипи із Німеччини в Москву: по кому вдарив новий указ Зеленського

Україна ввела санкції проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідкий указ президента України Володимира Зеленського.
До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. По суті, вони здійснюють логістичну підтримку російської армії.
Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру "Укрпошти". Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.
Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).
"Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів", - зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Санкції введено проти таких компаній:
Нагадаємо, 21 лютого Україна ввела санкції проти громадян Росії та Ірану, а також 44 російських компаній, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресора.
Також 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній "тіньового флоту" РФ, які перевозять підсанкційну нафту.
17 січня Зеленський ввів у дію рішення щодо нових санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили переважно російські кіберспортсмени та "паралімпійці".
Також президент підписав санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.
До цього, наприкінці грудня 2025 року, Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.