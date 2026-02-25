США ввели новий пакет санкцій проти росіян та їх компаній: хто опинився під ударом
Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб та три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США..
Читайте також: США підготували нові санкції проти Росії, але поки не вводять їх, - Bloomberg
Повідомляється, що до санкційного переліку включили кількох громадян Росії – зокрема Сергія Зеленюка, Олега Кучерова та Марину Васанович, а також громадянина Узбекистану Азізжона Мамашоєва.
У Сполучених Штатах Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажі щонайменше восьми кіберінструментів, які належали уряду США та були викрадені з американської компанії, після чого їх реалізовували без належного дозволу.
Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти компаній Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстрованих в ОАЕ, а також проти російської компанії MATRIX LLC.
За даними відомства, зазначені особи займаються купівлею, продажем і обігом нерозкритих вразливостей програмного забезпечення – так званих експлойтів нульового дня, які можуть застосовуватися для кібератак, викрадення інформації та створення програм-вимагачів.
Обмежувальні заходи були введені на підставі закону CAATSA, що передбачає санкції у зв’язку з порушеннями у сфері інтелектуальної власності, а також через діяльність, пов’язану з кіберзагрозами.
США посилюють санкційний тиск на РФ
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну.
В указі американського президента наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".
Згодом у Кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США продовжити на рік санкції проти Росії. Також у Кремлі розраховують, що Білий дім скасує антиросійські санкції, адже відміна санкцій проти РФ нібито "відповідає інтересам США".