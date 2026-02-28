Микрочипы из Германии в Москву: по кому ударил новый указ Зеленского

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении. По сути, они осуществляют логистическую поддержку российской армии.
Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.
Под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).
"Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за рубежа. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Санкции введены против таких компаний:
Напомним, 21 февраля Украина ввела санкции против граждан России и Ирана, а также 44 российских компаний, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
Также 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.
17 января Зеленский ввел в действие решение о новых санкциях против РФ. Под ограничения попали в основном российские киберспортсмены и "паралимпийцы".
Также президент подписал санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.
До этого, в конце декабря 2025 года, Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.