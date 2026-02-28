Микрочипы из Германии в Москву: по кому ударил новый указ Зеленского

В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении. По сути, они осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

"Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за рубежа. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции введены против таких компаний: