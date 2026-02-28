RU

Микрочипы из Германии в Москву: по кому ударил новый указ Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний: кто оказался под ударом

В санкционный список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении. По сути, они осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в этот пакет вошли предприятия, работающие на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

"Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за рубежа. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции введены против таких компаний:

  • Акционерное общество "ДПД Рус";
  • Акционерное общество "Фрейт Линк";
  • Государственное унитарное предприятие "ДНР" "Почта Донбасса";
  • Государственное унитарное предприятие "ЛНР" "Почта Луганской Народной Республики";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Деловые Линии";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Дондоставка";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Наша Почта";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Первая экспедиционная компания";
  • Общество с ограниченной ответственностью "СДЕК-Глобал";
  • Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма".

 

Санкции Украины против России

Напомним, 21 февраля Украина ввела санкции против граждан России и Ирана, а также 44 российских компаний, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Также 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний "теневого флота" РФ, которые перевозят подсанкционную нефть.

17 января Зеленский ввел в действие решение о новых санкциях против РФ. Под ограничения попали в основном российские киберспортсмены и "паралимпийцы".

Также президент подписал санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.

До этого, в конце декабря 2025 года, Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

