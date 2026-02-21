ua en ru
Головна » Новини » Політика

Україна ввела санкції проти російського ВПК: у списку є громадяни Ірану

Субота 21 лютого 2026 13:19
Україна ввела санкції проти російського ВПК: у списку є громадяни Ірану Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна ввела санкції прот громадян Росії та Ірану, а також 44 російських компаній, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Україна ввела санкції проти Лукашенка

До пакету увійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК.

Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів.

Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій.

Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів "Шахед" і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Санкції України проти Росії

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній "тіньового флоту" РФ, які перевозять підсанкційну нафту.

17 січня Зеленський ввів у дію рішення щодо нових санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили переважно російські кіберспортсмени та "паралімпійці".

Також президент підписав санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.

До цього, наприкінці грудня 2025 року, Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.

Володимир Зеленський ВПК Санкції проти Росії Війна в Україні
