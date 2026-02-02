Зеленський підписав санкції проти "тіньового флоту" РФ: під ударом і пропагандисти

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній "тіньового флоту" РФ, які перевозять підсанкційну нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - наголосив лідер країни.

Зеленський зауважив, що минулого тижня Євросоюз синхронізував у своїй юрисдикції українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів.

"Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані", - сказано в його заяві.