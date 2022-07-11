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МИД вызвало канадского дипломата: в чем причина

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Понедельник 11 июля 2022 18:34
МИД вызвало канадского дипломата: в чем причина Фото: МИД вызвало канадского дипломата (ukrinform)
Автор: Елизавета Драбкина

Временного поверенного в делах Канады в Украине пригласили в Министерство иностранных дел из-за решения страны вернуть Германии газовую турбину для "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин Северного потока-1", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Украина призвала Канаду пересмотреть это решение, которое, как отмечают в МИД, подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении России.

Также в министерстве добавляют, что такой шаг Канады позволит России и дальше использовать энергетику как гибридное оружие против Европы.

Напомним, Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1".

МИД просило правительство страны отменить это решение. Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон назвал его "плохим прецедентом".

При этом канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение Канады, а США заявили, что это позволит преодолеть дефицит электроэнергии.

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