МЗС викликало канадського дипломата: в чому причина

Тимчасового повіреного у справах Канади в Україні запросили в Міністерство закордонних справ через рішення країни повернути Німеччині газову турбіну для "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, Україна закликала Канаду переглянути це рішення, яке, як зазначають в МЗС, підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо Росії.

Також в міністерстві додають, що такий крок Канади дозволить Росії і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи.