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МЗС викликало канадського дипломата: в чому причина

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Понеділок 11 липня 2022 18:34
МЗС викликало канадського дипломата: в чому причина Фото: МЗС викликало канадського дипломата (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тимчасового повіреного у справах Канади в Україні запросили в Міністерство закордонних справ через рішення країни повернути Німеччині газову турбіну для "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, Україна закликала Канаду переглянути це рішення, яке, як зазначають в МЗС, підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо Росії.

Також в міністерстві додають, що такий крок Канади дозволить Росії і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи.

Нагадаємо, Канада вирішали повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1".

МЗС просило уряд країни скасувати це рішення. Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон назвав його "поганим прецедентом".

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади, а США заявили, що це дозволить подолати дефіцит електроенергії.

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