МИД Финляндии вызвал российского посла из-за скандала с глушением сигнала GPS

Фото: учения НАТО Trident Juncture (Marco.Dorow/nato.int)

Кузнецов вызван в понедельник утром для обсуждения в связи с помехами в работе GPS

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало посла России в Финляндии Павла Кузнецова из-за ситуации с глушением Россией сигнала GPS в ходе учений НАТО. Об этом заявил​ глава МИД Финляндии Тимо Сойни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Ilkka.

Как отмечается, Кузнецов вызван в понедельник утром для обсуждения в связи с помехами в работе GPS.

Напомним, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября.

Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

13 ноября Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

15 ноября в МИД Финляндии заявили, что согласны с выводами норвежских военных о том, что помехи в системе навигации GPS во время учений НАТО были вызваны действиями Российской Федерации.