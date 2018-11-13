Минобороны Норвегии заявило о вмешательстве военных РФ в работу GPS

Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco Dorow/nato.int)

В заявлении норвежского Минобороны сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям

Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

По сведениям министерства, сбои в работе спутниковой навигационной системы фиксировались с 16 октября по 7 ноября, их источником были российские вооруженные силы на Кольском полуострове.

В заявлении норвежского Минобороны сказано, что оно обращалось за разъяснениями по этому поводу к российским властям.

Отметим, президент Финляндии Саули Ниинистьо требовал расследовать вмешательства в работу GPS спутниковых систем во время военных учений НАТО Trident Juncture 2018.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

"Россия может быть ответственной за это. Известно, что в России есть соответствующие технологии", - отметил он.

Напомним, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.