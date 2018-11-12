В Финляндии подозревают Россию в кибератаках во время учений НАТО

Фото: военные учния (belvpo.com)

Сбои в работе международной системы навигации GPS зафиксировали на прошлой неделе

За сбоем в работе международной системы навигации GPS во время учений НАТО Trident Juncture, может стоять Россия. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Россия может быть ответственной за это. Известно, что в России есть соответствующие технологии", - отметил он.

Сбой в работе GPS военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.

Ранее похожие сбои зафиксировали в Норвегии. Тогда норвежцы заподозрили РФ во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем.

Напомним, с 25 октября до 7 ноября в Норвегии проходили крупнейшие со времен окончания Холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018. Участие в них приняли 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров.