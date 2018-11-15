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МИД Финляндии признал вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО

Новости » Политика    15.11.2018 - 20:31
МИД Финляндии признал вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО
Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco.Dorow/nato.int)

В министерстве сочли нецелесообразным раскрывать детали этого дела общественности

В МИД Финляндии согласны с выводами норвежских военных о том, что помехи в системе навигации GPS во время учений НАТО были вызваны действиями Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в министерстве сочли нецелесообразным раскрывать детали этого дела общественности.

Согласно информации ведомства, власти продолжают расследовать инцидент и обсуждают данный вопрос с Россией по дипломатическим каналам.

В частности, позиция Финляндия заключается в том, что подобные действия не должны ставить под угрозу авиасообщение.

Напомним, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября.

Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

13 ноября Министерство обороны Норвегии подтвердило появившиеся ранее сведения о том, что военные считают РФ причастной к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.

 

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