Финляндия и Норвегия заподозрили РФ во вмешательстве в работу системы GPS

Фото: учения НАТО Trident Juncture (Marco Dorow/nato.int)

На севере Финляндии зафиксировано нарушение работы геолокационного сервиса GPS

На севере Финляндии, в Лапландии, нарушена работа геолокационного сервиса GPS. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Yle.

Портал отмечает, что подобные проблемы ранее отмечали норвежские военные, которые связывали их с активностью России на фоне учений НАТО Trident Juncture.

Как отмечается, первыми обнаружили сбой в работе системы финские военные, которые предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до границы РФ.

Ранее сообщалось, что РФ подозревается во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем. Инцидент произошел во время недавно завершившихся учений НАТО в Норвегии.

Напомним, 7 ноября в Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture. Адмирал США Джеймс Фогго заявил, что маневры прошли успешно.

Также РБК-Украина писало, что 2 ноября, российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.