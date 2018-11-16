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МЗС Фінляндії викликав російського посла через скандал з глушенням сигналу GPS

Новини » Політика    16.11.2018 - 21:14
МЗС Фінляндії викликав російського посла через скандал з глушенням сигналу GPS
Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco.Dorow/nato.int)

Кузнєцов викликаний в понеділок вранці для обговорення у зв'язку з перешкодами у роботі GPS

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії викликало посла Росії в Фінляндії Павла Кузнєцова із-за ситуації з глушенням Росією сигналу GPS в ході навчань НАТО. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Ilkka.

Як наголошується, Кузнєцов викликаний в понеділок вранці для обговорення у зв'язку з перешкодами у роботі GPS.

Нагадаємо, збій в роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада.

Пізніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

13 листопада Міністерство оборони Норвегії підтвердило відомості про те, що військові вважають РФ причетною до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture.

15 листопада в МЗС Фінляндії заявили, що згодні з висновками норвезьких військових про те, що перешкоди в системі навігації GPS під час навчань НАТО були викликані діями Російської Федерації.

 

 

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