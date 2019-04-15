Мэй продолжит готовиться к Brexit без соглашения, - Reuters

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй не рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения. Об это заявил официальный представитель Терезы Мэй, сообщает Reuters.

По его словам, Мэй не рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов в качестве способа выхода из тупика, связанного с Brexit.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что Британия решила приостановить внедрение мероприятий для облегчения выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. Часть госслужащих вернутся к исполнению основных обязанностей.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания может завершить выход из Европейского союза до конца мая.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - отметила она.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года. В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий.

Напомним, официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас заявляла, что Еврокомиссия направила всем странам ЕС рекомендации на случай выхода Великобритании из блока без сделки.