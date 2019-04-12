Британия приостановила подготовку к Brexit без соглашения

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Такое решение приняли из-за отсрочки Brexit

Британия решила приостановить внедрение мероприятий для облегчения выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем (Brexit). Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, такое решение приняли из-за отсрочки Brexit. Часть госслужащих вернутся к исполнению основных обязанностей.

"Мы отказались от оперативного плана, и это решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, на экстренном саммите в Брюсселе было достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС о переносе срока Brexit (выход Великобритании из состава ЕС). 5 апреля Тереза Мэй написала письмо Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к соглашению о дальнейших действиях Лондона.

Как сообщало РБК-Украина, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.