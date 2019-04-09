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Меркель считает возможным перенос Brexit на начало 2020 года

Новости » Политика    09.04.2019 - 21:38
Меркель считает возможным перенос Brexit на начало 2020 года
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Меркель поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным перенос выхода Британии из ЕС (Brexit) на конец 2019 - начало 2020 года. Соответствующее заявление Меркель сделала во вторник, 9 апреля, в ходе заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге после полуторачасовой встречи с британским премьером Терезой Мэй, передает DW.

Сообщается, что Мэй пообещала Меркель, что Лондон будет придерживаться всех взятых на себя обязательств в рамках европейского сообщества до тех пор, как членство в нем Великобритании будет сохраняться.

Меркель также подтвердила, что поддерживает намерение британского парламента воспрепятствовать нерегулируемому Brexit.

В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий. Предложенная отсрочка выхода Великобритании из ЕС представляется слишком долгой, подчеркивается в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, Палата общин Британии во вторник, 9 апреля, поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня. 

Добавим, экстренный саммит глав государств и правительств Европейского союза 10 апреля будет посвящен отсрочке выхода Британии из ЕС "с открытой датой" на срок до одного года.

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