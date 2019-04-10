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Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без сделки

Новости » Политика    10.04.2019 - 15:08
Еврокомиссия направила странам ЕС рекомендации на случай Brexit без сделки
Фото: Маргаритис Схинас (ec europa eu)

Данные предложения включают рекомендации по юридическим нормам

Еврокомиссия направила всем странам ЕС рекомендации на случай выхода Великобритании из блока (Brexit) без сделки. Об этом заявил в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, сообщает пресс-служба ЕК.

Данные предложения включают рекомендации по юридическим нормам и практикам, которые могут быть использованы для регулирования этих отраслей, после того как Великобритания перестанет быть членом ЕС и европейские нормы перестанут быть применимы к этой стране. В частности, в сфере полицейского сотрудничества Еврокомиссия определила порядок поэтапного отключения Великобритании от европейских баз данных и систем обмена полицейской информации, пока не будут достигнуты новые договоренности по сотрудничеству в этой сфере.

"Еврокомиссия направила государствам ЕС наши рекомендации по пяти областям - по правам граждан и соцобеспечению, защите информации, медицине и медицинскому оборудованию, сотрудничеству в сфере юстиции и криминальной полиции, а также рыболовству, - если Великобритания покинет сообщество без соглашения 12 апреля. Выход без соглашения - это не тот вариант, который мы предпочитаем, мы не хотим этого, но мы к этому полностью готовы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что страны ЕС ждут объяснений от Великобритании насчет необходимости продления сроков Brexit.

Отметим, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

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