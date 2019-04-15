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Мей продовжить готуватися до Brexit без угоди, - Reuters

Новини » Політика    15.04.2019 - 16:54
Мей продовжить готуватися до Brexit без угоди, - Reuters
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей не розглядає можливість розпуску парламенту і проведення дострокових виборів

Уряд прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди. Про це заявив офіційний представник Терези Мей, повідомляє Reuters.

За його словами, Мей не розглядає можливість розпуску парламенту і проведення дострокових виборів як способу виходу з глухого кута, пов'язаного з Brexit.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що Британія вирішила призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем. Частина держслужбовців повернуться до виконання основних обов'язків.

Раніше Мей заявила, що Великобританія може завершити вихід з Європейського союзу до кінця травня.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори в Європарламент", - зазначила вона.

До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає можливим перенесення Brexit на кінець 2019 - початок 2020 року. У той же час Париж готовий погодитися на нове перенесення виходу Британії з ЄС тільки при дотриманні жорстких умов.

Нагадаємо, офіційний представник ЄК Маргаритис Схінас заявляла, що Єврокомісія направила всім країнам ЄС рекомендації на випадок виходу Великобританії з блоку без операції.

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