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Мэй не исключает завершения Brexit до конца мая

Новости » Политика    11.04.2019 - 08:46
Мэй не исключает завершения Brexit до конца мая
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Brexit может завершиться до выборов в Европарламент

Великобритания может завершить выход из Европейского союза (Brexit) до конца мая. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, передает DW.

Сообщается, что с таким заявлением Мэй выступила после того, как Лондон и Брюссель согласовали отсрочку Brexit до 31 октября. По ее словам, эта отсрочка позволит довести до конца упорядоченный выход из Евросоюза.

"Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - отметила Мэй.

В то же время глава Европейского совета Дональд Туск считает, что у Лондона появилась возможность переосмыслить стратегию и отказаться от Brexit.

Напомним, накануне в Брюсселе прошел экстренный саммит Евросоюза, на котором была согласована отсрочка Brexit до конца октября.

Кроме того, вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает возможным перенос Brexit на конец 2019 - начало 2020 года. В то же время Париж готов согласиться на новый перенос выхода Британии из ЕС только при соблюдении жестких условий. В Елисейском дворце расценили новую отсрочку как слишком долгую.

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