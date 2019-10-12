Местные выборы и столкновения в Киеве: новости за 11 октября

Коллаж РБК-Украина

ЦИК назначила первые местные выборы, умер космонавт Алексей Леонов, В Киеве произошли столкновения возле посольства Турции. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 октября - в материале РБК-Украина

Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Об этом сообщают росСМИ. Путин считает, что причина якобы в националистах. "Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов", - заявил он.

ЦИК назначил первые местные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Как сообщается, местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО).

Умер космонавт Леонов

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Леонову было 85 лет.

Шевчук восстановлен в должности главы КСУ

Станислав Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда Украины. Об этом сообщает его советник Дениса Невьядомский. По его словам, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука к Конституционному суду Украины в полном объеме.

Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения Джулиани и Луценко

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления американского президента Дональда Трампа на Государственный департамент. Йованович сообщила, что этой весной она была вынуждена оставить Украину "следующим самолетом".

САП сообщила о подозрении Жеваго

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва из-за внесения недостоверных сведений в декларацию. Сообщается, что подозрение сообщили в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет о Константине Жеваго.

Назначен новый глава Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации. Зеленский заявил о назначении нового главы Одесской ОГА во время рабочего визита в Одессу.

В Киеве произошли столкновения возле посольства Турции

В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время протестной акции против турецкого вторжения в Сирию. Сообщается, что одна из участниц акции получила травмы лица от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Врачи "скорой" оказали пострадавшей медицинскую помощь.

Украина во второй раз подряд уверенно обыграла Литву в отборе Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Литвы в матче 7 тура группового этапа квалификации Евро-2020. Поединок на стадионе "Металлист" в Харькове завершился со счетом 2:0. Подопечные Шевченко практически гарантировали себе выход в финальную стадию.

Синоптик прогнозирует штормовой ветер на выходные

Погода в Украине 12 и 13 октября буд теплой и солнечной, однако ожидается штормовой ветер. "В субботу противостояние между антициклоном Lizbeth и циклоном Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений", сообщила синоптик Наталья Диденко.