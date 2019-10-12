Місцеві вибори та зіткнення в Києві: новини за 11 жовтня

Колаж РБК-Україна

ЦВК призначила перші місцеві вибори, помер космонавт Олексій Леонов, в Києві відбулися зіткнення біля посольства Туреччини. Детальніше про те, що сталося у п’ятницю, 11 жовтня - у матеріалі РБК-Україна

Зеленський не може забезпечити розведення військ на Донбасі, - Путін

Президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ. Путін вважає, що причина нібито в націоналістах. "Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі через націоналістів", - заявив він.

ЦВК призначив перші місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року. Як повідомляється, місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Помер космонавт Леонов

Пішов з життя космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною, що вийшла у відкритий космос. Леонову було 85 років.

Шевчук відновлений на посаді голови КСУ

Станіслав Шевчук поновлений на посаді голови Конституційного суду України. Про це повідомляє його радник Денис Нев'ядомський. За його словами, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі.

Йованович на слуханнях в Конгресі відкинула звинувачення Джуліані і Луценка

Колишній посол США в Україні Марі Йованович під час дачі свідчень у Конгресі заявила, що її відкликання став прямим результатом тиску американського президента Дональда Трампа на Державний департамент. Йованович заявила, що цієї весни вона була змушена залишити Україну "наступним літаком"

САП повідомила про підозру Жеваго

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію. Повідомляється, що підозру повідомили у зв'язку з вчиненням злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, мова йде про Костянтина Жеваго.

Призначений новий голова Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Зеленський заявив про призначення нового глави Одеської ОДА під час робочого візиту в Одесу.

У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини

У Києві біля посольства Туреччини відбулися сутички під час протестної акції проти турецького вторгнення в Сирію. Повідомляється, що одна з учасниць акції отримала травми обличчя від невідомого, який намагався вирвати у неї плакат. Лікарі "швидкої" надали потерпілій медичну допомогу.

Україна вдруге поспіль впевнено обіграла Литву у відборі Євро-2020

Збірна України обіграла команду Литви в матчі 7 туру групового етапу кваліфікації Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 2:0. Підопічні Шевченка практично гарантували собі вихід у фінальну стадію.

Синоптик прогнозує штормовий вітер на вихідні

Погода в Україні 12 та 13 жовтня буд теплою та сонячною, але очікуєтсья штормовий вітер. "В суботу протистояння між антициклоном Lizbeth циклономта Quentino може спричинити посилення південно-західного вітру на пвночі та заході України до штормових значень. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.