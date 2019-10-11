Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что причина якобы в националистах.

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Об этом сообщают росСМИ.

Путин считает, что причина якобы в националистах.

"Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов", - заявил он.

Отметим, вчера на пресс-марафоне украинский президент заявил, что если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате.

Напомним, что "Национальный корпус" организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.

Отметим, что в городе Кременная на контрольно-пропускном пункте произошла стычка между гражданами и правоохранителями. Через блокпост пытались прорваться граждане без представления документов и проверки транспортных средств.

РБК-Украина писало, что 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве боевиками разведения войск в Петровском и Золотом. Причина в очередных обстрелах боевиков.

Однако, через несколько дней в Кремле заявили об озабоченности в связи с "попытками некоторых сил в Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию на Донбассе".