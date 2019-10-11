В Киеве произошли столкновения возле посольства Турции

Фото: пострадавшая в ходе столкновений возле посольства Турции (facebook.com/sofiialapina)

Одна из участниц акции возле посольства получила травмы лица

В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время протестной акции против турецкого вторжения в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что одна из участниц акции получила травмы лица от неизвестного, который пытался вырвать у нее плакат. Врачи "скорой" оказали пострадавшей медицинскую помощь.

"В полицию поступило сообщение о конфликте у посольства, расположенного на улице Панаса Мирного. На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и вызвали ей телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

По словам активистки Софии Лапиной, нападавшими оказались сотрудники посольства.

"Прямо сейчас у посольства Турции люди посольства вышли и лично напали на митингующих на протестной акции против аннексии курдов Rise Up 4 Rojava. В костюмах и галстуках бросались на мирных людей, разбили девушке лицо", - написала Лапина в Facebook.

Работники полиции установили, что заранее о проведении мероприятия организаторы в соответствующие учреждения не сообщали. Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации. По словам Эрдогана, целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам Эрдогана, турецкая армия "ликвидировала 109 террористов". Позже Турция официально подтвердила, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии.