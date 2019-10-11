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САП сообщила о подозрении Жеваго

Новости » Общество    11.10.2019 - 16:55
САП сообщила о подозрении Жеваго
Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Подозрение сообщили в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва из-за внесения недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что подозрение сообщили в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Как сообщили РБК-Украина источники в САП, речь идет о Константине Жеваго.

Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015- 2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривен, а в 2017 году - более 9 млн гривен.

В САП добавили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит".

Также РБК-Украина сообщало, что в прошлом месяце следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.

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