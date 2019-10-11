ЦИК назначил первые местные выборы

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Выборы состоятся 22 декабря

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии в Facebook.

Как сообщается, местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО).

"Рассмотрев обращение 21 областной государственной администрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТО)", - говорится в сообщении.

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в трех объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в двух ОТО, в Днепропетровской области - в пяти ОТО, в Донецкой области - в одной ОТО, в Житомирской - в одной ОТО, в Закарпатской области - в 9 ОТО, в Запорожской области - в 8 ОТО, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТО, в Киевской области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 6 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Николаевской области - в 2 ОТО, в Одесской области - в 5 ОТО, в Полтавской области - в 6 ОТО, в Ровенской области - в 9 ОТО, в Тернопольской области - в 4 ОТО, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 2 ОТО, в Хмельницкой области - в 4 ОТО, в Черновицкой области - в 1 ОТО, в Черниговской области - в 5 ОТО.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября текущего года.

В целом, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. человек.

"После проведения выборов 22 декабря 2019 общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 982", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Киеве могут состояться не ранее чем в январе-феврале 2019 года.

Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора. При этом глава Рады отметил, что теоретически выборы в Киеве могут состоятся в следующем году.