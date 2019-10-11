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Назначен новый глава Одесской ОГА

Новости » Политика    11.10.2019 - 13:58
Назначен новый глава Одесской ОГА
Фото: Максим Куцый (ua-rating.com)

Владимир Зеленский назначил Максима Куцего

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил о назначении нового главы Одесской ОГА во время рабочего визита в Одессу.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України у місті Одеса.

Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України (м. Одеса).

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Добавим, Куций - украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Он получал образование в Национальной академии внутренних дел и некоторое время после выпуска работал в структурах МВД.

Согласно декларации Куцый в 2018 году заработал 3,7 миллиона гривен, в том числе почти 2 миллиона грн от предпринимательской деятельности.

Отметим, 9 октября Кабмин согласовал назначение на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего.

Отметим, что предыдущего главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова после первого тура президентских выборов уволил пятый президент Петр Порошенко.

Напомним, главой Винницкой ОГА назначен Владислав Скальский, главой Николаевской ОГА стал бывший работник налоговой инспекции Александр Стадник.

Также ранее Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации - Александра Бондаренко и бизнесмена Виталия Коваля новым главой Ровенской ОГА.

РБК-Украина писало, что 3 октября президент назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в работал мэром Луганска в 1994-1997 годах, председателем Луганской ОГА в 2005 году.

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