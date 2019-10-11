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Синоптик прогнозирует штормовой ветер на выходные

Новости » Общество    11.10.2019 - 13:49
Синоптик прогнозирует штормовой ветер на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На выходные будет тепло во всех областях

Погода в Украине 12 и 13 октября буд теплой и солнечной, температура воздуха поднимется до +23, но будет штормовой ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Диденко отмечает, что на выходные погоду будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду.

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклическое поле. У антициклона есть имя, Lizbeth, и его центр завтра будет находиться над Черным морем. Всякие дождливые пакости, которые повлечет циклон Quentino, нас не будут трогать", - написала она.

Синоптик прогнозирует штормовой ветер на выходные

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня +15+20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13+17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18+23 градуса.

Однако, синоптик предупредила об усилении ветра.

"В субботу, противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на севере и западе Украины до штормовых значений.
Держите шляпы прочно, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - написала она.

В столице, по данным Диденко,тоже тепло.

"Столичные выходные предусматриваются сухими. В субботу могут набежать тучи и заглянуть порывистый до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12-го октября около +16 градусов, а 13-го октября около +20 градусов", - добавила она.

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября.

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