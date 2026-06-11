Мерц зробив нову заяву про вступ України до ЄС та підтримку Києва

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а у червні того ж року отримала статус кандидата на членство.

Процес передбачає масштабні реформи та приведення українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу.

Переговори поділені на шість кластерів.

Ще у 2025 році Україна прагнула відкрити всі шість, але Угорщина заблокувала перший. Станом на травень 2026 року Україна отримала вимоги за всіма кластерами, проте юридично вони досі залишаються закритими.

На цьому тлі все частіше звучать ідеї проміжних форматів співпраці - особливо з огляду на розширення блоку та складність швидкої інтеграції нових країн.

Зокрема, західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина та Франція пропонували надати Україні окремі можливості для участі в роботі європейських інституцій ще до повноправного членства.

Водночас такий формат не передбачає права голосу при ухваленні рішень ЄС і доступу до аграрних дотацій.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув цю ідею, наголосивши на необхідності повноцінного та рівноправного членства України в Євросоюз.

Нещодавно комісар ЄС з питань розширення Марта Кос сказала, що у Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.