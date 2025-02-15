Угорщина заблокувала переговори про членство України в ЄС. ЗМІ дізналися деталі

Угорщина заблокувала переговори про вступ України в ЄС. Йдеться про відкриття першого кластера щодо членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Так, польське головування презентувало в п'ятницю лист з умовами відкриття кластера "Основи", який мав бути надісланий в Україну.

"Це передбачає підготовку та ухвалення двох дорожніх карт. Одна з них стосуватиметься плану реформ у сфері верховенства права, а інша - реформ державного управління", - йдеться у статті.

Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправки необхідне одноголосне рішення.

За даними видання, Угорщина висунула Україні додаткові умови, зокрема, серед іншого вони зажадали план захисту національних меншин.