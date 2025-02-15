Угорщина заблокувала переговори про членство України в ЄС. ЗМІ дізналися деталі
Угорщина заблокувала переговори про вступ України в ЄС. Йдеться про відкриття першого кластера щодо членства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Так, польське головування презентувало в п'ятницю лист з умовами відкриття кластера "Основи", який мав бути надісланий в Україну.
"Це передбачає підготовку та ухвалення двох дорожніх карт. Одна з них стосуватиметься плану реформ у сфері верховенства права, а інша - реформ державного управління", - йдеться у статті.
Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправки необхідне одноголосне рішення.
За даними видання, Угорщина висунула Україні додаткові умови, зокрема, серед іншого вони зажадали план захисту національних меншин.
"Це питання може затримати або навіть запобігти відкриттю першого кластера у квітні. Тим паче, що це лише перший етап процедури, що включає ще два рішення, які мають бути ухвалені одноголосно і, отже, наражаються на ризик блокування", - констатують польські журналісти.
Блокада з боку Угорщини сталася того дня, коли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Мюнхені, що ЄС має прискорити процес вступу України.
Зазначимо, що з 1 січня і до 30 червня 2025 року Польща головує в Раді Європейського Союзу. Протягом цього терміну Варшава хоче відкрити два з шести переговорних кластерів (напрямків) з Україною.
Це стосується кластера "Основи", що стосується верховенства права та цінностей, на яких заснований ЄС, а також кластера "Зовнішні відносини", що стосується зовнішньої політики та оборони.
Додамо, що блокування переговорів про вступ України до ЄС збіглося з новою заявою прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо України. У ній він раптово похвалив Україну і дав оптимістичний прогноз щодо досягнення миру.
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