ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ вже влітку, - єврокомісар
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни Європейського Союзу до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у соцмережі Х.
За словами Кос, відповідний заклик вона озвучила у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ країн ЄС.
"Перший кластер можна відкрити ще під час головування Кіпру, а щодо решти п’яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо це зробити в липні", - наголосила вона.
Єврокомісарка також повідомила, що у Брюсселі проходить засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.
Кос зазначила, що зустріч організували спільно з Канадою та Україною. У ній беруть участь представники майже 60 країн.
Під час засідання сторони планують обговорити три ключові питання: повернення українських дітей, підтримку дітей та їхніх родин після повернення, а також механізми притягнення Росії до відповідальності.
"Ви знаєте, війна має справді багато облич, але викрадення дітей – це справді одне з найжахливіших, і ми маємо це зупинити, а Росія має заплатити", - підкреслила єврокомісарка.
Вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує стати членом Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас у низці країн ЄС такі терміни називають надто оптимістичними.
Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляли, що швидкий вступ України до блоку наразі виглядає малоймовірним.
У Брюсселі ж наголошують, що Київ має виконати всі необхідні умови для повноправного членства. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.
Водночас частина країн ЄС досі обережно ставиться до подальшого розширення союзу.