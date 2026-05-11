ЄС може розпочати переговори з Україною про вступ вже влітку, - єврокомісар

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни Європейського Союзу до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у соцмережі Х.

За словами Кос, відповідний заклик вона озвучила у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ країн ЄС.

"Перший кластер можна відкрити ще під час головування Кіпру, а щодо решти п’яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо це зробити в липні", - наголосила вона.

Єврокомісарка також повідомила, що у Брюсселі проходить засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

Кос зазначила, що зустріч організували спільно з Канадою та Україною. У ній беруть участь представники майже 60 країн.

Під час засідання сторони планують обговорити три ключові питання: повернення українських дітей, підтримку дітей та їхніх родин після повернення, а також механізми притягнення Росії до відповідальності.

"Ви знаєте, війна має справді багато облич, але викрадення дітей – це справді одне з найжахливіших, і ми маємо це зупинити, а Росія має заплатити", - підкреслила єврокомісарка.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує стати членом Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас у низці країн ЄС такі терміни називають надто оптимістичними.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляли, що швидкий вступ України до блоку наразі виглядає малоймовірним.