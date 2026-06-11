Мерц сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС и поддержке Киева

Как известно, в мае немецкий канцлер предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена" ЕС до обретения полноправного членства - эта идея вызвала немало критики в Киеве.

Выступая в немецком парламенте, Мерц отметил, что его предложение позволит Украине быть представленной в ключевых институтах ЕС - Еврокомиссии, Европарламенте и Евросовете - хоть и без права голоса.

"Украинский комиссар, даже без портфеля или права голоса, был бы лицом Киева в Брюсселе", - заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что полноценное членство в Евросоюзе строго зависит от выполнения критериев вступления.

Мерц также заверил, что Берлин неизменно поддерживает достижение справедливого мира в Украине.

"Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, который учитывает и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину. Такова правда. Мы делаем это сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо", - подчеркнул он.