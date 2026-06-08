ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії

16:54 08.06.2026 Пн
2 хв
Один зі сценаріїв членства є незвичайним
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії Фото: Марта Кос, єврокомісар (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.

Про це на зустрічі з журналістами заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "асоційоване членство" України в Євросоюзі, Кос зазначила, що це поки тільки ідея. На цю тему тривають дебати.

Єврокомісар уточнила, що є три теоретичних сценарії взаємодії ЄС із країнами-кандидатами:

  • як є зараз, за нинішніми правилами - тобто країни інтегруються в ЄС тільки після повноцінного вступу;
  • часткова секторальна інтеграція, коли країна-кандидат приєднується до спільних політик ЄС у певній сфері після виконання необхідних вимог, з Україною це частково працює; ще один приклад - участь, наприклад, Норвегії та Швейцарії в Шенгенській зоні, хоча вони не є членами ЄС.
  • зворотне членство, коли країну "авансом" беруть до Євросоюзу - за словами Кос, після дискусій така ідея була відкинута.

Станом на зараз ЄС і Україна працюють над інтенсифікацією другого сценарію.

Читайте також: Мета - 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес

Що запропонував Мерц

Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею "асоційованого членства" України в Євросоюзі.

Така ідея, зокрема, передбачає, що українські урядовці братимуть участь у самітах ЄС і зустрічах міністрів, але права голосу їм не нададуть.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією Reuters, у своєму листі назвав несправедливим ідею залишити Україну без права голосу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Допомога Україні Вступ в ЄС
Новини
У Єврокомісії оцінили загрозу конфлікту навколо УПА для вступу України до ЄС
У Єврокомісії оцінили загрозу конфлікту навколо УПА для вступу України до ЄС
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція