Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії

У Євросоюзі розглядають тільки два сценарії членства України в Євросоюзі. Один із них - нестандартний.

Про це на зустрічі з журналістами заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, передає кореспондент РБК-Україна .

Коментуючи ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про "асоційоване членство" України в Євросоюзі, Кос зазначила, що це поки тільки ідея. На цю тему тривають дебати.

Єврокомісар уточнила, що є три теоретичних сценарії взаємодії ЄС із країнами-кандидатами:

як є зараз, за нинішніми правилами - тобто країни інтегруються в ЄС тільки після повноцінного вступу;

- тобто країни інтегруються в ЄС тільки після повноцінного вступу; часткова секторальна інтеграція , коли країна-кандидат приєднується до спільних політик ЄС у певній сфері після виконання необхідних вимог, з Україною це частково працює; ще один приклад - участь, наприклад, Норвегії та Швейцарії в Шенгенській зоні, хоча вони не є членами ЄС.

, коли країна-кандидат приєднується до спільних політик ЄС у певній сфері після виконання необхідних вимог, з Україною це частково працює; ще один приклад - участь, наприклад, Норвегії та Швейцарії в Шенгенській зоні, хоча вони не є членами ЄС. зворотне членство, коли країну "авансом" беруть до Євросоюзу - за словами Кос, після дискусій така ідея була відкинута.

Станом на зараз ЄС і Україна працюють над інтенсифікацією другого сценарію.

Що запропонував Мерц

Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею "асоційованого членства" України в Євросоюзі.