Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС, - Reuters

10:12 21.05.2026 Чт
2 хв
Що це дасть Україні?
aimg Тетяна Степанова
Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС, - Reuters Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус "асоційованого члена" Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі до лідерів ЄС, з яким ознайомилося Reuters, Мерц запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена", який дозволить українським посадовцям брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них.

Німецький канцлер також запропонував, щоб члени ЄС взяли на себе "політичне зобов’язання" застосовувати до України пункт блоку про взаємодопомогу "з метою створення суттєвої гарантії безпеки".

Пропозиція Мерца є ​​спробою знайти золоту середину між швидким вступом та поточним статусом України як країни-кандидата на початку процесу.

"Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України, країни, яка перебуває у стані війни. Вона допоможе сприяти поточним мирним переговорам як частині мирного врегулювання шляхом переговорів", - написав Мерц.

Він додав, що це "важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всього континенту".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує стати членом Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас у низці країн ЄС такі терміни називають надто оптимістичними.

Уряди деяких країн Євросоюзу взагалі не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляли, що швидкий вступ України до блоку наразі виглядає малоймовірним.

У Брюсселі наголошують, що Київ має виконати всі необхідні умови для повноправного членства. Зокрема, єврокомісар Марта Кос окреслила перелік ключових вимог, які наразі стоять перед українською владою.

