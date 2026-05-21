Мерц пропонує Україні "асоційоване членство" в ЄС, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі до лідерів ЄС, з яким ознайомилося Reuters, Мерц запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена", який дозволить українським посадовцям брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них.

Німецький канцлер також запропонував, щоб члени ЄС взяли на себе "політичне зобов’язання" застосовувати до України пункт блоку про взаємодопомогу "з метою створення суттєвої гарантії безпеки".

Пропозиція Мерца є ​​спробою знайти золоту середину між швидким вступом та поточним статусом України як країни-кандидата на початку процесу.

"Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України, країни, яка перебуває у стані війни. Вона допоможе сприяти поточним мирним переговорам як частині мирного врегулювання шляхом переговорів", - написав Мерц.

Він додав, що це "важливо не лише для безпеки України, а й для безпеки всього континенту".