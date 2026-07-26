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Європа не встигне заповнити газосховища до зими - Reuters

05:16 26.07.2026 Нд
2 хв
З якої причини на ЄС може чекати важка зима цього року?
aimg Пилип Бойко
Європа не встигне заповнити газосховища до зими - Reuters Фото: видобуток газу (Getty Images)
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Європа, найімовірніше, не досягне власної мети - заповнити газосховища на 80% до початку зими. Про це заявив генеральний директор найбільшого європейського постачальника природного газу компанії Equinor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причина - напруженість на світовому ринку газу та посилення конкуренції з боку покупців з Азії.

"Ми не вважаємо, що Європа обов'язково зможе заповнити свої запаси більш ніж на 80% цієї осені", - заявив головний виконавчий директор Equinor Андерс Опедал.

Ситуація зі сховищами виглядає тривожно, адже зараз рівень заповненості становить лише 54%.

Це:

  • значно нижче за середній показник за останні п'ять років;
  • другий найнижчий рівень за 15 років;
  • показник, близький до історичного мінімуму для цієї пори року, який фіксували у 2021 році.

За словами Опедала, через низький рівень запасів Європа цієї зими буде більш вразливою до коливань ринкових цін, ніж у попередні роки.

Чому газ їде повз Європу

Одна з головних причин дефіциту - переорієнтація постачання скрапленого природного газу (СПГ). Це газ, який охолодили до рідкого стану для транспортування морськими танкерами, а не трубопроводами.

За даними Equinor, Європа закриває СПГ близько 30% своєї потреби в імпортованому газі. Але зараз значна частина цих постачань просто не доходить до континенту.

"Газ, який мав надходити з Катару, мав йти до Азії, а це означає, що СПГ, який раніше цього року надходив до Європи, тепер прямує до Азії", - пояснив Опедал.

Простими словами: азійські покупці зараз пропонують за газ більше, і постачальники переорієнтовують танкери в їхній бік.

Контекст новини

Оскільки ЄС відмовляється повністю від російського газу у 2027 році, то там різко наростили закупівлі у Москви. Кремль, за оцінками неурядової організації Urgewald, отримав за ці постачання близько 6 млрд євро.

Тим часом Азербайджан хоче постачати більше газу до Європи, щоб замінити Росію. Наразі обсяги становлять 1,5 мільярда кубометрів на рік, але Баку готове до більшого.

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