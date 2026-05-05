Мерц закликав Іран сісти за стіл переговорів і відмовитися від ядерної зброї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив атаку Ірану на ОАЕ і заявив, що Тегерану слід повертатися до діалогу і відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікації в соцмережі Х.

В одному з постів Мерц зазначив, що 4 травня Об'єднані Арабські Емірати знову стали мішенню іранських дронів і ракет, і Німеччина це засуджує.

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Ми солідарні з народом Об'єднаних Арабських Еміратів і нашими партнерами в регіоні", - написав німецький канцлер.

В іншій публікації він наголосив, що Іран "повинен повернутися за стіл переговорів" і перестати тримати регіон і весь світ "у заручниках".

"Блокада Ормузької протоки має бути припинена. Тегеран не повинен набувати ядерної зброї. Не повинно бути жодних подальших погроз або нападів на наших партнерів", - резюмував Мерц.