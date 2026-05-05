Мерц закликав Іран сісти за стіл переговорів і відмовитися від ядерної зброї
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив атаку Ірану на ОАЕ і заявив, що Тегерану слід повертатися до діалогу і відмовитися від своїх ядерних амбіцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікації в соцмережі Х.
В одному з постів Мерц зазначив, що 4 травня Об'єднані Арабські Емірати знову стали мішенню іранських дронів і ракет, і Німеччина це засуджує.
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Ми солідарні з народом Об'єднаних Арабських Еміратів і нашими партнерами в регіоні", - написав німецький канцлер.
В іншій публікації він наголосив, що Іран "повинен повернутися за стіл переговорів" і перестати тримати регіон і весь світ "у заручниках".
"Блокада Ормузької протоки має бути припинена. Тегеран не повинен набувати ядерної зброї. Не повинно бути жодних подальших погроз або нападів на наших партнерів", - резюмував Мерц.
Війна на Близькому Сході та переговори
Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року Іран передав США нову пропозицію про припинення війни та розблокування Ормузької протоки. Однак переговори про ядерну програму Тегеран запропонував відкласти на пізніший термін.
Уже 3 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вивчив пропозицію і назвав її "неприйнятною". Але що саме йому не подобається - не уточнив.
Приблизно в той самий час у ЗМІ почала з'являтися інформація, що Іран нібито вже погодився обговорювати ядерне питання, а також знизив низку вимог з інших питань.
Трохи пізніше Трамп анонсував гуманітарну операцію під назвою "Свобода", щоб допомогти вивести з Ормузької протоки судна тих країн і компаній, які абсолютно ніяк не причетні до війни на Близькому Сході. Старт операції було призначено на понеділок 4 числа.
Водночас 4 травня стало відомо, що Іран запустив у напрямку ОАЕ чотири ракети і дрони. Три ракети було успішно збито, ще одна впала в море.
Додамо, що за тиждень-два до цих подій у ЗМІ була інформація, що ОАЕ попросили у США гроші на випадок продовження війни на Близькому Сході.