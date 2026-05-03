Трамп назвав "неприйнятною" нову мирну пропозицію Ірану

"Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе - це неприйнятно", - сказав Трамп журналісту Натану Гуттману з Kan News.

Також він додав, що "іранці хочуть укласти угоду", але його не влаштовує те, що запропонував Тегеран: "Є речі, з якими я не можу погодитися".

Варто зазначити, що вчора в Ірані заявили, що передали США ще один мирний план із 14 пунктів. Пропозиція насамперед була зосереджена на відновленні судноплавства в Ормузькій протоці та припиненні військово-морської блокади з боку США, водночас ядерні переговори пропонувалося відкласти на пізніший етап.

Тим часом CNN пише, що за словами представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, США вже відповіли на пропозицію Тегерана через Пакистан, додавши, що Іран вивчає відповідь. Він також підтвердив, що план із 14 пунктів не включає ядерну проблему.

"Наш план план з 14 пунктів зосереджений виключно на припиненні війни і не включає в себе питання, пов'язані з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включно з Ліваном", - додав Есмаїл Багаї.

Також у стрічці CNN з'явився коментар спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа стосовно Ірану. За його словами, сторони "ведуть переговори".