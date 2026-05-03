Трамп назвав "неприйнятною" нову мирну пропозицію Ірану

22:35 03.05.2026 Нд
Що сказав Трамп про нову пропозицію Ірану?
aimg Едуард Ткач
Трамп назвав "неприйнятною" нову мирну пропозицію Ірану Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявив, що після пропозиція Ірану щодо врегулювання врегулювання війни "неприйнятна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і CNN.

"Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе - це неприйнятно", - сказав Трамп журналісту Натану Гуттману з Kan News.

Також він додав, що "іранці хочуть укласти угоду", але його не влаштовує те, що запропонував Тегеран: "Є речі, з якими я не можу погодитися".

Варто зазначити, що вчора в Ірані заявили, що передали США ще один мирний план із 14 пунктів. Пропозиція насамперед була зосереджена на відновленні судноплавства в Ормузькій протоці та припиненні військово-морської блокади з боку США, водночас ядерні переговори пропонувалося відкласти на пізніший етап.

Тим часом CNN пише, що за словами представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, США вже відповіли на пропозицію Тегерана через Пакистан, додавши, що Іран вивчає відповідь. Він також підтвердив, що план із 14 пунктів не включає ядерну проблему.

"Наш план план з 14 пунктів зосереджений виключно на припиненні війни і не включає в себе питання, пов'язані з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включно з Ліваном", - додав Есмаїл Багаї.

Також у стрічці CNN з'явився коментар спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа стосовно Ірану. За його словами, сторони "ведуть переговори".

Іран вирішив іти на поступки

Нагадаємо, на тлі всієї перерахованої вище інформації, видання Al Arabiya дізналося, що Тегеран вирішив відмовитися від деяких своїх колишніх умов.

За словами джерел, Іран погодився винести ядерну програму на стіл переговорів зі США. Зокрема, пропонується обмежити збагачення урану до 3,5% і поступово скоротити наявні запаси збагаченого урану.

Також Тегеран відмовився від вимоги щодо того, що США мають вивести свої війська з регіону. Тепер Іран прагне покласти край нарощуванню військової потужності США навколо своїх кордонів і хоче міжнародних гарантії про ненапад у майбутньому.

Чи передано вже такий план США - поки неясно.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
