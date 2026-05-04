ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп оголосив "Проєкт Свободи" і готується звільняти кораблі в Ормузі

01:19 04.05.2026 Пн
2 хв
Лідер США пообіцяв почати гуманітарну операцію вже відсьогодні
aimg Пилип Бойко
Трамп оголосив "Проєкт Свободи" і готується звільняти кораблі в Ормузі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

США розпочинають масштабну гуманітарну операцію під назвою "Проєкт Свободи" для розблокування цивільних суден в Ормузькій протоці. Місія стартує вже в понеділок вранці за місцевим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Трамп назвав "неприйнятною" нову мирну пропозицію Ірану

У повідомлення президент США наголосив, що наразі десятки нейтральних кораблів опинилися в пастці через конфлікт у регіоні. Вони не мають стосунку до бойових дій. Трамп підкреслив, що деякі країни особисто звернулися до Вашингтона за допомогою.

"Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до конфлікту на Близькому Сході, який так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, запитали Сполучені Штати, чи можемо ми допомогти звільнити їхні кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці, в ситуації, до якої вони не мають ніякого відношення — вони просто нейтральні та невинні спостерігачі!", - заявив Трамп.

Операція має на меті вивести судна у безпечні води, щоб вони могли продовжити роботу. За словами Трампа, представники США вже ведуть переговори з іранською стороною.

Президент США зазначив: "На благо Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми сказали цим країнам, що ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно й ефективно займатися своїми справами".

У своєму повідомленні Трамп підкреслив, що екіпажі заблокованих суден перебувають у складних умовах. На багатьох бортах закінчуються запаси їжі та питної води. Подальше перебування в протоці загрожує здоров'ю моряків.

Він також додав, що після виходу з небезпечної зони більшість компаній не планують повертатися до протоки, поки ситуація в регіоні остаточно не стабілізується.

Останні події навколо протистояння США та Ірану

За даними деяких джерел, Іран вирішив відмовитися від деяких своїх колишніх умов і погодився винести ядерну програму країни на стіл переговорів зі США. Крім того, переглянута угода включає також пропозицію поступового відновлення роботи Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади.

Глава МЗС Німеччини провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. ФРН теж закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.

Попри поки що заблоковану Ормузьку протоку ціни на нафту впадуть вже до кінця року, запевняє глава Мінфіну США Скотт Бессент. Причиною стане вихід ОАЕ зі складу ОПЕК, після чого ОАЕ, ймовірно, збільшать обсяги видобутку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги