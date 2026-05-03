Іран погодився обговорювати свою ядерну програму на переговорах зі США, - Al Arabiya

Іран вирішив відмовитися від деяких своїх колишніх умов і погодився винести ядерну програму країни на стіл переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

Джерела також сказали, що Тегеран відмовився від своєї вимоги про виведення американських військ з регіону. Тепер замість цього Іран прагне покласти край нарощуванню військової потужності США навколо своїх кордонів, а також домогтися міжнародних гарантій, що нападів у майбутньому не буде.

Крім того, переглянута угода включає також пропозицію поступового відновлення роботи Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади.

За словами джерел, Іран погодився обговорити свою ядерну програму, запропонувавши обмежити збагачення урану до 3,5%, а також поступово скоротити наявні запаси збагаченого урану.

Що передувало

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили вчора, що Іран передав США новий варіант мирної угоди про припинення війни. Він передбачав негайне припинення блокади Ормузької протоки з обох боків, але відмовляв переговори щодо ядерної програми.

Трохи пізніше після цієї новини президент США Дональд Трамп спілкувався з журналістами. Не встигнувши ще вивчити пропозицію, він висловив сумніви, що запропоновані умови підійдуть. До речі, просто зараз медіа пишуть, що Іран уже отримав відповідь США і вивчає її, після чого буде дана вже відповідь Тегерана.

Також ми писали, що сьогодні глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час спілкування він зазначив, що ФРН теж закликає Тегеран відмовитися від ядерної зброї і відкрити Ормузьку протоку.