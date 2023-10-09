Мера Сум можуть відсторонити від посади
Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, можуть відсторонити від посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.
Зазначається, що прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.
Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.
У чому підозрюють Лисенка
За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
Фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.
3 жовтня Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Наступного дня мера Сум арештували з можливістю застави.
При цьому 6 жовтня Лисенка відпустили під заставу.
Більше про сумського мера та справу проти нього можна почитати у матеріалі РБК-Україна.
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