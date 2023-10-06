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Мера Сум Лисенка відпустили під заставу

Суми, П'ятниця 06 жовтня 2023 15:15
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Мера Сум Лисенка відпустили під заставу Фото: мер Сум Олександр Лисенко (facebook.com LisenkoOleksandr)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

Сумського міського голову Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, відпустили під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби Вищого антикорупційного суду України.

Нагадаємо, що 4 жовтня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 гривень застави.

За даними ВАКС, заставу за мера було внесено вчора, 5 жовтня, після чого його відпустили.

Справа Лисенка

Нещодавно ми повідомляли, що за даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

В СБУ пояснили, що фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вже 3 жовтня Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.

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