Мэра Сум могут отстранить от должности
Мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, могут отстранить от должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
Отмечается, что прокурор САП обратился к Высшему антикоррупционному суду с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум.
О рассмотрении указанного ходатайства будет уведомлено дополнительно.
В чем подозревают Лысенко
По данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета потребовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.
Фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.
3 октября Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. На следующий день мэра Сум арестовали с возможностью залога.
При этом 6 октября Лысенко отпустили под залог.
Больше о сумском мэре и дело против него можно почитать в материале РБК-Украина.
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