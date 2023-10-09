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Мэра Сум могут отстранить от должности

Понедельник 09 октября 2023 14:40
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Мэра Сум могут отстранить от должности Фото: мэр Сум Александр Лисенко (facebook.com LisenkoOleksandr)
Автор: Елизавета Драбкина

Мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, могут отстранить от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что прокурор САП обратился к Высшему антикоррупционному суду с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум.

О рассмотрении указанного ходатайства будет уведомлено дополнительно.

В чем подозревают Лысенко

По данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета потребовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

3 октября Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. На следующий день мэра Сум арестовали с возможностью залога.

При этом 6 октября Лысенко отпустили под залог.

Больше о сумском мэре и дело против него можно почитать в материале РБК-Украина.

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Сумская область САП Антикоррупционный суд
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