Меру Сум повідомили про підозру
Міському голові Сум Олександру Лисенку повідомили про підозру. Також підозру отримав і директор Департаменту інфраструктури міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
"НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Затримання мера Сум
Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.
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