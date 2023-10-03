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Меру Сум повідомили про підозру

Суми, Вівторок 03 жовтня 2023 17:42
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Меру Сум повідомили про підозру Фото: мер Сум Олександр Лисенко отримав підозру 3 жовтня (t.me/nab_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Міському голові Сум Олександру Лисенку повідомили про підозру. Також підозру отримав і директор Департаменту інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

"НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Затримання мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.

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