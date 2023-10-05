Корупція та меми. Головне про мера Сум Олександра Лисенка та в чому його підозрюють цього разу

Цього тижня мера Сум Олександра Лисенка спіймали на великому хабарі. За версією слідства, він "обклав данню" місцевий бізнес, тому Вищий антикорупційний суд узяв його під варту.

При підготовці матеріалу використовувалися: прес-релізи Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заяви прокурора Миколи Карася, самого Лисенка, сюжети сумського телеканалу СТС та публікації місцевих видань.

Затримання "на гарячому"

У понеділок, 2 жовтня, співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційну схему за участю Олександра Лисенка та другого фігуранта - директора департаменту інфраструктури Олександра Журби.

За версією слідства, вони вимагали хабарі від сумських підприємців. Зокрема, "обклали даниною" місцеву компанію з вивезення сміття у розмірі 2,13 млн гривень за ухвалення рішення про тариф. А у разі відмови заплатити пригрозили проблемами із бізнесом.

Лисенка та Журбу затримали "на гарячому" у момент отримання траншу на 1,43 млн гривень. Антикорупційна прокуратура опублікувала фото із грошима та затриманими.

Фото: затримання мера Сум та директора місцевого департаменту інфраструктури (facebook.com/sap.gov.ua)

Наступного дня обом оголосили підозри. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України - отримання хабара у великому розмірі посадовими особами.

Їм загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. З позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. На засіданні обвинувачення наполягало на взятті під варту із заставою на 10 млн гривень. Рішенням суду його заарештували до 2 грудня 2023 року з можливістю вийти під заставу 3 млн. гривень.

Відносно Журби також обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави розміром 1,476 млн гривень.

Деталі справи та позиції сторін

Як розповів прокурор САП Микола Карась, Лисенко та Журба вимагали хабар, щоб міська влада схвалила підвищення тарифу на вивіз сміття у Сумах. Про це свідчать зустрічі та "характер спілкування" з представниками однієї з компаній.

Зазначимо, назву цієї компанії слідство не розкриває. А засідання суду не транслювалося на офіційних каналах ВАКС.

"Без надання неправомірної вигоди підприємницька діяльність підприємства фактично могла бути заблокована або питання про підвищення тарифу могло бути не вирішене", - заявив прокурор.

Причому розмови про цю "данину" розпочалися ще у листопаді 2022 року. Представник компанії з вивезення побутових відходів звернувся до НАБУ, хабарі вирішили передавати у три транші - 400 тисяч, 250 тисяч та 1,4 млн гривень. На останньому чиновників затримали "на гарячому".

Як уточнив Карась, кваліфікація дій Лисенка та Журби не залежить від того, чи отримали вони гроші на руки чи розпорядилися б ними інакше. Обвинувачення доводитиме безпосередньо отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Сумський міський голова усі звинувачення заперечує.

"Під час затримання… те, що було на фото… у мене коштів виявлено не було, кошти у мене не знаходилися. Під час обшуків жодних коштів у мене не було. Жодної неправомірної вигоди я не вимагав. Не вимагав ні від кого", - наголосив Лисенко.

Він уточнив, що гроші йому не пропонували і він нічого не отримував.

"Мені оголосили про процедуру та переговори інших осіб про обговорення ситуації", - додав мер.

Хто такий Олександр Лисенко

Олександр Лисенко народився 27 березня 1971 року у Москві. У дитинстві проживав у Бахмуті (на той момент Артемівськ) Донецької області та у 8-му класі з батьками переїхав до Сум.

Закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку у 1992 році. Але звільнився зі Збройних сил України та до 1998 року працював за кордоном. Після цього зайнявся бізнесом, зокрема, оптовою торгівлею автомобільними запчастинами.

У 2006 році заснував ТОВ "Сумитранс-С" (вантажоперевезення, обслуговування автомобілів, пасажирський транспорт тощо). Компанія стала одним із лідерів ринку маршрутних таксі в Сумах та на російсько-українському кордоні.

Тоді ж вступив до ВО "Батьківщина". У 2007-2010 роках був першим заступником голови одного з районних партійних осередків, а на президентських виборах-2010 керував районним штабом Юлії Тимошенко.

Фото: Олександр Лисенко давно керує обласним осередком ВО "Батьківщина" (facebook.com/Lisenko Oleksandr)

У тому ж році очолив міську партійну організацію "Батьківщини", став депутатом міської ради, ще за рік очолив обласний осередок. У 2011 році отримав диплом Сумського державного університету за спеціальністю "менеджмент організацій". У 2012-му балотувався за партійним списком у Верховну раду, але не пройшов до парламенту.

Під час Революції гідності Лисенко став "народним мером" Сум. У лютому 2014-го його обрали секретарем міськради і після відставки тодішнього мера Сергія Мінаєва виконував його обов'язки. Офіційно очолив місто навесні, восени 2015 року було переобрано вперше, а в 2020 році - вдруге.

У 2022-му йому вручили державний орден "За мужність" ІІІ ступеня за захист суверенітету України. За внесок у обороноздатність підрозділів територіальної оборони Сумської області йому присвоїли звання майора. Також керує наглядовою радою ФК "Суми".

Одружений з Оленою Лисенко, співвласницею компанії ТОВ "Дарина-2015" з переробки молока та виробництва сиру.

У декларації за 2020 рік сумський мер вказав дві ділянки на 600 та 1000 квадратних метрів, а також житловий будинок на 52,6 квадратів. У спільній власності також має ще один будинок, квартиру та нежитлове приміщення у Сумах. Дружині належать три земельні ділянки на 1000, 450 та 550 квадратних метрів та недобудований будинок на 141,4 квадратів.

Легкові автомобілі у декларації не вказані, проте є шість вантажних та саморобний причіп. За 2020 рік заробітна плата мера склала майже 568 тисяч гривень. Готівкою він зберігав 160 000 гривень та 10 000 доларів.

Скандали та цікаві факти

У лютому 2015 року на одній із сесій міської ради виступали активісти з вимогою скасувати підвищення тарифу у маршрутках до 3 гривень. Після словесних перепалок із перевізниками у залі почалася бійка. Люди вимагали від Лисенка скласти повноваження за невиконану обіцянку не підвищувати тариф, але той закрив сесію.

Через два роки він був більш рішучий у питанні вартості проїзду. Перевізники знову просили підняти тариф, але Лисенко відповів фразою, яка стала місцевим мемом.

"Поясніть усім, що хрін їм, а не п'ять гривень. Ось так приблизно", - звернувся він до начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг.

У червні 2015-го за кілька місяців до виборів мер вирішив продемонструвати нібито відкритість та зняв двері свого кабінету. Однак двері до приймальні залишилися і місцеві ЗМІ розкритикували піар-хід за те, що "відкритість" фактично торкнулася не Лисенка, а його секретаря.

Того ж року міського голову викрили у спробі піару за бюджетний рахунок. У травні на вулицях Сум з'явилися білборди із соціальною рекламою та прізвищем Лисенка. Як писали журналісти, агенство, яке займалося рекламною кампанією, звільнили від сплати рекламного збору на період, вказаний у рішенні виконкому. Причому білборди з'явилися ще до того, як міська рада за це проголосувала.

Фото: скандальна реклама у Сумах з 2015-го (0542.ua)

У 2018 році на ремонт колектора у Сумах виділили 8,5 млн гривень. За версією Рахункової палати, 2,5 млн гривень привласнила міська влада. У заключному акті на цю суму були зазначені роботи, які насправді не були виконані.

Пізніше стався конфлікт, пов'язаний із голосуванням на сесії міської ради за підвищення премії для Лисенка до 300%. В результаті НАЗК склало на нього 14 протоколів, за версією агентства, той протягом 7 місяців виписував собі премії у розмірі від 65 до 270% заробітної плати. Суд визнав його корупціонером, але через сплив терміну адміністративної відповідальності міський голова не поніс реального покарання.

"Мер має підписувати рішення міської ради, саме це я й зробив", - казав Лисенко, після чого виграв апеляцію.

У 2019 році протягом одного дня достатню кількість голосів набрала петиція про будівництво метро у Сумах. Лисенко на апаратній нараді потролив авторів та пообіцяв повернутися до цього питання через 50 років.

"Я утримався від голосування про всяк випадок, щоб люди понирували, що я хоча б в адекваті. Якби я був за метро, то сказали б "всьо"... Колись у Києві говорили, що мер космонавт. Щоб ще мене називали космонавтом, я не хочу ", - заявив він.

А 2020 року з Олександра Лисенка сміялися соціальні мережі, коли він виклав у Facebook відео хрещенських купань. Користувачі помітили, що мер вибрав для цього не дуже підходяще місце - на фоні мостової опори з нецензурним написом "Иди на ***". Відео за короткий час набрало кілька тисяч переглядів.