Будет ли арест? Суд по делу Порошенко: онлайн-трансляция

Главное:

заседание начнется в 14:00;

под зданием Печерского суда произошли стычки между сторонниками Порошенко и правоохранителями;

также огласят решение по аресту имущества Порошенко.

14:13 Судья пришел в зал, заседание началось.

14:11 Начало заседание задерживается. Порошенко, его адвокаты и прокуроры уже в зале, ждут судью.

Фото: Порошенко в зале суда (РБК-Украина)

13:52 Порошенко уже приехал, выступает перед своими сторонниками возле здания Печерского суда.

13:40 Полиция задержала на митинге под судом экс-политзаключенного Владимира Балуха. Он снял с силовика шлем и выкинул его.

13:19 Как сообщает корреспондент РБК-Украина, на входе в суд - очередь из журналистов и операторов. Напомним, что заседание должно начаться через 40 минут.

Фото: очередь в суд (РБК-Украина)

12:47 Возле здания Печерского суда произошла потасовка сторонников Порошенко и правоохранителей. Митингующие пытались установить печки для чая, однако силовики им помешали.

Фото: стычки возле Печерского суда (РБК-Украина)

После этого произошла еще одна стычка - правоохранители хотели забрать у собравшихся сторонникорв Порошенко бочки, в которых они жгли дрова для приготовления чая.

Фото: стычки возле Печерского суда (РБК-Украина)

Когда суд огласит решение

Решение о мере пресечения бывшему президенту Печерский районный суд Киева вынесет в 14:00 19 января.

Заседание состоялось в понедельник, но было закрыто без оглашения вердикта. Спустя 4 часа пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда сообщил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить.

Как проходило заседание 17 января

Заседание суда было назначено в день возвращения Петра Порошенко в Украину. Слушание продлилось до позднего вечера.

Ознакомившись с материалами дела, адвокаты Порошенко заявили, что нашли ряд ошибок и потребовали возвращения дела в прокуратуру. Также защита настаивала, что Петр Порошенко не может иметь статус подозреваемого, так как подозрение было вручено ему с нарушениями.

В свою очередь обвинение выступило с требованием избрать мерой пресечения арест с альтернативой залога в 1 млрд гривен и рядом ограничений.

Заслушав стороны, судья удалился в совещательную комнату около 18:00 и пробыл там более 4-х часов. В это время на улице проходили акции в поддержку экс-президента. К зданию стянули силовиков.

Длительное ожидание вердикта однопартийцы Порошенко объяснили тем, что судье якобы стало плохо. Но представители суда эту информацию не подтвердили и не опровергли. Ближе к 22:30 стало известно, что объявление решения перенесли на 19 января.

В чем обвиняют Порошенко

Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористам "ЛДНР" во время его работы на должности президента Украины в 2014-2015 годах. Расследование ведется по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

Правоохранители полагают, что Порошенко был одним из организаторов преступной схемы закупок угля на двух предприятиях, подконтрольных "ЛДНР", вместо поставок из Южной Африки. В "угольном" деле также фигурируют Виктор Медведчук, Валерий Демчишин, Сергей Кузяра.

Всю хронологию событий и подробности функционирования схемы с ее участниками опубликовало ГБР в инфографике.

Требования прокуратуры

17 января прокуроры обратились к судье с ходатайством установить мерой пресечения Петру Порошенко содержание под стражей на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой аресту может стать залог в размере 1 млрд гривен. В случае внесения залога на подозреваемого будут наложены обязательства:

сдать паспорта;

носить электронный браслет;

являться в суд или к прокурору по требованию;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения;

уведомлять прокурора и суд о смене места жительства.

Хронология событий

17 декабря правоохранители у здания парламента попытались вручить повестку Петру Порошенко о вызове в ГБР, но политик их проигнорировал и уехал.

В тот же день экс-президент выехал из Украины. Как утверждают его адвокаты, поездка была заранее спланирована. Однако по данным следствия, Порошенко купил билеты на самолет спустя несколько часов после попытки вручения повестки.

20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма в рамках расследования преступной схемы закупки угля в ОРДЛО. Поскольку его не было в стране, подозрение отправили по почте.

С 24 декабря МВД объявило Порошенко в розыск, в связи с укрывательством от следствия.

6 января суд арестовал личное имущество политика. Также в СМИ появилась информация о том, что вынесено решение о его аресте для доставки на заседание суда. Сам Порошенко заявил, что не намерен скрываться и добровольно придет в суд после своего возвращения в Киев.

Бывший президент прилетел из Варшавы утром 17 января в аэропорт "Жуляны". Там его собрались встречать тысячи сторонников и соратники по партии.

На пограничном контроле проверка паспорта Порошенко затянулась. Как стало известно позднее, в это время Госпогранслужба сообщала правоохранителям о прибытии нардепа.

На стойке паспортного контроля к Петру Порошенко подошел представитель ГБР с повесткой о вызове в суд, но тот отказался получить документ.