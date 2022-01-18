Порошенко прокомментировал решение суда о переносе меры пресечения

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение о переносе объявления меры пресечения. Он считает, что суд "испугался".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео выступления Порошенко возле суда.

"Какие мы с вами крутые. Они пытались истощить нас, надеясь, что до 23:00 люди точно не дождутся. И мы им показали, что мы Украину любим больше, чем что-либо. И мы сейчас здесь боремся за Украину. И они испугались", - заявил он.

Напомним, после четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить на 19 января.

Порошенко в понедельник, 17 января, начали выбирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен.

Напомним, до этого представители партии Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате, но в суде эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Добавим, правоохранители опубликовали схему с Порошенко и хронологию событий по делу об угле из ОРДЛО.