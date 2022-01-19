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Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией

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Киев, Среда 19 января 2022 12:10
Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией Фото: потасовка под Печерским районным судом Киевом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Под зданием Печерского райсуда Киева, где сегодня объявят меру пресечения Петру Порошенко, произошла потасовка. Стычка между его сторонниками и полицией произошла из-за попытки установить импровизированные печки.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Причиной потасовки стала попытка сторонников Порошенко поставить печки для чая, но им помешали правоохранители. Один из участников акции даже применил огнетушитель против полиции.

Фото: потасовка под Печерским районным судом Киевом (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обновлено на 12:30

По состоянию на данный момент стычки продолжаются. Вторая потасовка произошла в то время, когда правоохранители пытались забрать у активистов бочки, в которых жгли дрова для приготовления горячих напитков.

Напомним, заседание суда по мере пресечения для Порошенко прошло еще 17 января, но судья в тот день не вышел из совещательной комнаты, отложив оглашение решение на среду, 19 января. Суд в начале недели также сопровождался массовой акцией его сторонников.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействию террористическим организациям, ранее ГБР опубликовало схему с фигурантами дела, а также хронологию событий.

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Петр Порошенко Печерский райсуд
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