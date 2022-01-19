Суд над Порошенко: сторонники экс-президента устроили потасовку с полицией

Под зданием Печерского райсуда Киева, где сегодня объявят меру пресечения Петру Порошенко, произошла потасовка. Стычка между его сторонниками и полицией произошла из-за попытки установить импровизированные печки.

По состоянию на данный момент стычки продолжаются. Вторая потасовка произошла в то время, когда правоохранители пытались забрать у активистов бочки, в которых жгли дрова для приготовления горячих напитков.

Причиной потасовки стала попытка сторонников Порошенко поставить печки для чая, но им помешали правоохранители. Один из участников акции даже применил огнетушитель против полиции.

Напомним, заседание суда по мере пресечения для Порошенко прошло еще 17 января, но судья в тот день не вышел из совещательной комнаты, отложив оглашение решение на среду, 19 января. Суд в начале недели также сопровождался массовой акцией его сторонников.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействию террористическим организациям, ранее ГБР опубликовало схему с фигурантами дела, а также хронологию событий.